Великобритания: захват заложников в Техасе — антисемитский террористический акт

Великобритания обещает «полную поддержку» американским следователям после того, как вооруженный преступник, стоявший за захватом заложников в Техасе, оказался гражданином Великобритании.

Великобритания в понедельник пообещала «полную поддержку» американским следователям после того, как выяснилось, что человек, стоявший за захватом заложников в синагоге Техаса, был британским гражданином.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Это был ужасный и антисемитский террористический акт», — заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Борис Джонсон после нападения, в ходе которого был убит британский захватчик Малик Фейсал Акрам.

Между тем, Мусульманский совет Великобритании назвал нападение «совершенно неприемлемым», и «осудил эту акцию самым решительным образом».

«Этот акт тем более предосудителен, что он был спровоцирован в месте поклонения, где евреи были мишенью для нападений», — заявила генеральный секретарь Совета Зара Мохаммед.

«Это было просто преступление на почве ненависти и акт антисемитизма. Мы благодарны за то, что заложники не пострадали. Хотя некоторые могут пытаться использовать подобные инциденты в целях раскола, мы должны удвоить нашу решимость оставаться едиными против такой ненависти», — добавил он.

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Также сообщалось, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении. Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

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