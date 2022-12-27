ВВС Южной Кореи преследовали вражеские дроны, которые оказались животными

Армия Южной Кореи зафиксировала в небе неизвестные объекты и подняла в небо военную технику, но оказалось, что это обычная стая птиц.

Об этом сообщает Yonhap News.

Следы неизвестных объектов обнаружили в 13:00 по местному времени 27 декабря, во вторник. Было принято решение о поднятии в воздух военной авиации, в том числе боевых истребителей и вертолетов, которые накануне задействовали в реальной ситуации с дронами в Северной Корее.

В частности, были задействованы 20 боевых самолетов, в том числе истребители F-15K и KF-16, легкие штурмовики КА-1, ударные вертолеты Apache и Cobra.

Предполагалось, что это беспилотники, которые выпустила Северная Корея. Их зафиксировали в районах Кимпо, на острове Ганхва и Паджу, когда они пересекли военную демаркационную линию.

Правительство решило приостановить гражданские авиарейсы в международных аэропортах Инчхон и Кимпхо в окрестностях Сеула. Была версия, что с помощью дронов КНДР собирает информацию для будущих нападений на Южную Корею.

В этот же день на северо-востоке страны потерпел крушение истребитель ВВС KA-1 примерно в 140 км к востоку от Сеула после взлета с авиабазы. Пилотам удалось катапультироваться.

Отправленные на указанное место летчики не открыли предупредительный огонь по обнаруженным целям. Со временем оказалось, что это не БПЛА КНДР, а обычная стая птиц.

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