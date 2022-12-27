Собака-мем, ставшая символом Dogecoin, заболела и может умереть

Домашний любимец недавно отказался от воды и еды.

Известная собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала популярной в соцсетях из-за мемов «Доге», «Качок Доге и Чимс», серьезно заболела и может умереть.

Об этом сообщила хозяйка 4-лапого Ацуко Сато на своей странице в Instagram.

Девушка поделилась фотографией пса, который лежит под пледом. По ее словам, он плохо себя чувствует.

«Видимо ситуация очень опасная, но все будет хорошо», ‒ написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений かぼすママ (@kabosumama)

Сато поблагодарила фанатов со всего мира, которые оставляют теплые слова в соцсети и поддерживают ее домашнего любимца. Она не стала уточнять, какая именно болезнь у Кобасу, но, судя по прошлым публикациям, собака заболела перед Рождеством, отказавшись от воды и еды из-за плохого самочувствия.

В этом году сиба-ину достиг 17-летнего возраста. В среднем собаки такой породы живут от 12 до 15 лет.

Как Кабосу стан популярным?

В 2010 году в соцсетях стали приобретать популярность первые снимки с собакой. В 2012 году их стали использовать как шаблон для мема «Доге».

Спустя несколько лет фотографию сделали символом криптовалюты Dogecoin, которую создали программисты Билли Маркус и Джексон Палмер в качестве «шутки», высмеивавшей спекуляции криптовалютами.

Примерно в 2020 году 4-лапый приобрел новую волну популярность благодаря мему «Качок Доге и Чимс». На нем изображены двое собак, одна из которых большая и мускулистая, а вторая ‒ слабая и беспомощная. С его помощью иронично сравнивают нынешнее время и «старые добрые времени».

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