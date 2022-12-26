Напряженность на Корейском полуострове накаляется: Южная Корея подняла боевую авиацию

Сообщается, что сегодня южнокорейские военные зафиксировали в воздушном пространстве страны беспилотники, выпущенные Северной Кореей.

Об этом сообщает Yonhap.

Беспилотники пересекли военную демаркационную линию, которая разделяет Южную и Северную Кореи, и были зафиксированы в районах Кимпо, на острове Ганхва и Паджу. В результате этого было принято решение о временной приостановке гражданских авиарейсов в Южной Корее.

Сеул поднял истребители, ударные вертолеты и другие боевые самолеты, чтобы ликвидировать эти БПЛА. В Сеуле считают, что БПДА могут собирать информацию и передавать КНДР, чтобы потом использовать ее для нападений на Южную Корею.

Кроме этого, стало известно, что сегодня на северо-востоке Южной Кореи разбился истребитель ВВС страны KA-1. Самолет потерпел крушение примерно в 140 км к востоку от Сеула после взлета с авиабазы. Пилоты катапультировались.

На данный момент нет информации о том, связано ли крушение самолета с БПЛА.

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