Жители Южной Кореи станут моложе благодаря новой системе старения

Возраст имеет большое значение в корейской культуре, поскольку он является частью социальной иерархии, которая влияет на роли и обязанности человека, а также на то, как люди обращаются друг к другу в повседневном общении.

Правительство Южной Кореи объявило, что оно отказалось от традиционной корейской системы старения, чтобы избежать путаницы. С июня 2023 года система «корейского возраста» больше не будет разрешена в каких-либо официальных документах, и все документы в стране будут следовать той же системе старения, которая используется в большинстве стран мира.

Об этом сообщают южнокорейские СМИ.

Используя систему «корейского возраста», человек рождается в возрасте одного года и ежегодно 1 января становится на один год старше. Так, например, если вы родились в 2000 году, то вам будет 23 года, независимо от того, ваш день рождения в январе, декабре или где-то между ними.

Многие южнокорейцы назовут свой «корейский возраст», если вы спросите, сколько им лет. Однако для юридических документов, таких как паспорта, люди должны использовать международную систему. Чтобы сделать ситуацию еще более запутанной, существует еще одна система старения, которая включает вычитание года рождения из текущего года. Эта третья система используется для определения права человека употреблять алкоголь, курить или служить в армии.

Смешение этих трех систем старения может вызвать изрядную путаницу, поэтому правительство предприняло шаг к стандартизации того, как рассчитывается возраст по всей стране. Власти заявили, что использование различных систем старения породило бюрократические промахи и даже привело к судебным спорам.

«Из-за таких различий в методах расчета и отображения возраста продолжается общественное замешательство и юридические споры при предоставлении административных услуг и контрактов, что приводит к ненужным социальным и экономическим издержкам и проблемам, не соответствующим международно признанным стандартам», — говорится в законопроекте.

Однако пока что нельзя спрогнозировать, действительно ли международная система старения будет широко распространена в повседневной жизни страны. Опрос в Южной Корее показал, что 81% людей выступают за отказ от старой системы, согласно заявлению правительства.

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