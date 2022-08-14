Взрыв в Ереване: количество пострадавших увеличилось до 57

В районе оптово-розничного рынка «Сурмалу» произошел взрыв, после чего начался пожар. По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 получили ранения.

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении Ереване достигло 57 человек, 36 из которых находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Двадцати пострадавшим была оказана первая помощь. Они были выписаны из больниц.

Никто из пострадавших не находится в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

«А 5-летний ребенок, который находился на лечении в отделении интенсивной терапии центра «Сурб Аствацамайр», был переведен в палату», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 13:23 в районе оптово-розничного рынка «Сурмалу» произошел взрыв, после чего начался пожар. По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 получили ранения.

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