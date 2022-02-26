Зеленский записал новое видео из Киева

В сети появилось новое видео, которое записал президент Украины Владимир Зеленский. Он находится на улице Банковой, Киев. По его словам, украинцы держат оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео с улицы Банковой, на которой находится здание Офиса президента. Он заявил, что Украина не прекращает оборону.

Он призвал украинцев доверять армии, не поддаваться панике и не верить фейкам. Зеленский сказал, что в сети начала появляться информация о том, что украинским солдатам якобы предложили сложить оружие. Это неправда.

«Наше оружие – это наша правда», — заявил Зеленский.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Киевской области замечена большая колонна военной техники оккупантов.

Кроме того, наш портал писал, что российская ракета разрушила жилой дом в Киеве.

Еще напомним, что Казахстан отклонил предложение Путина отправить войска в Украину.

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