Зеленский записал новое видео из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео с улицы Банковой, на которой находится здание Офиса президента. Он заявил, что Украина не прекращает оборону.
Он призвал украинцев доверять армии, не поддаваться панике и не верить фейкам. Зеленский сказал, что в сети начала появляться информация о том, что украинским солдатам якобы предложили сложить оружие. Это неправда.
«Наше оружие – это наша правда», — заявил Зеленский.
Ознакомиться с видео можно ниже:
Ранее редакция Курсора сообщала, что в Киевской области замечена большая колонна военной техники оккупантов.
Кроме того, наш портал писал, что российская ракета разрушила жилой дом в Киеве.
Еще напомним, что Казахстан отклонил предложение Путина отправить войска в Украину.
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