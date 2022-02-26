Зеленский отказался эвакуироваться из Киева — СМИ

Американские журналисты заявили, что Белый дом предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Однако украинский политик отказался и остался в городе.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался эвакуироваться из столицы Украины. Предложение покинуть город он получил якобы от американцев.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои украинские и американские источники.

Белый дом хотел избежать захвата президента Зеленского или его убийства российскими оккупантами.

Редакция Курсора сообщала, что ранее Владимир Зеленский записал видео с Банковой. Он сказал, что вместе с другими чиновниками находится в Киеве и никуда не собирается бежать.

Также наш портал писал, что президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров внесены в список попавших под санкции Европейского Союза лиц, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Еще напомним, что Владимир Путин заявил, хочет договориться с украинскими военными.

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