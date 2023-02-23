Археологи нашли музыкальный инструмент, которому 2 тысячи лет

Это один из самых ранних образцов этого типа инструментов в Юго-Восточной Азии.

На юге Вьетнама археологи нашли древний струнный музыкальный инструмент, изготовленный из рога оленя.

Об этом сообщает Cambridge Core.

2000-летний инструмент относится к периоду доокеанской культуры Вьетнама, населявшей территорию вдоль реки Меконг.

«Этот струнный инструмент, или хордофон, – один из самых ранних образцов этого типа инструментов в Юго-Восточной Азии. Он заполняет пробел между самыми ранними известными музыкальными инструментами региона – литофонами или каменными перкуссионными пластинами – и более современными инструментами. Он был около 35 см в длину и имел отверстие на одном конце для штифта, что было важно для настройки. У него также было что-то вроде моста для поддержки струны», – поделилась Фределиза Кампос из Австралийского национального университета (ANU).

Инструмент из рога идентифицировали среди более чем 600 костяных артефактов, которые обнаружили на археологических раскопках Го Чуа в провинции Лонг Ан, Южный Вьетнам. Также ученые нашли три одинаковых бронзовых колокольчика, которые, скорее всего, были частью погребения.

По словам ученых, музыка играла важную роль в ранних культурах этого региона. Изученные артефакты и некоторые струнные инструменты, использующиеся до сих пор, поразительным образом похожи. В силу этого специалисты полагают, что традиционная вьетнамская музыка берет свое начало в доисторическом прошлом.

Ученые не знают, как на этом инструменте играли или как он мог звучать, но есть версия, что методы могли быть аналогичны современным вьетнамским музыкальным инструментам.

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