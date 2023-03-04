Археологи обнаружили тайную комнату под пирамидой Хеопса

Египетские пирамиды — одна из древнейших загадок истории. И в процессе их изучения, археологи часто вместо ответов находят только дополнительные вопросы.

После долгих лет исследований, группа ученых наконец-то подтвердила наличие скрытой комнаты под пирамидой Хеопса, крупнейшей из египетских пирамид. Известно, что комната была обнаружена благодаря сканированию мюонной радиографии космическими лучами и использованию эндоскопической камеры.

Об этом информирует издание Express.

Согласно геофизику и профессору из Технического университета Мюнхена Кристиану Гроссе, размеры комнаты оказались намного больше, чем предполагалось. Ее ширина составляет около 2,1 м, а длина — 9,1 м, что делает ее еще более загадочной. Ученые предполагают, что эта комната была создана для того, чтобы уменьшить давление, которое возникает в расположенных ниже камерах.

Такие комнаты можно найти и над погребальной комнатой царя Хуфу, в пирамиде в Мейдуме возле Каира. Однако, несмотря на то, что комната была создана более 4,5 тысяч лет назад, она остается практически нетронутой и неизученной. Учитывая ее возможное назначение и отсутствие каких-либо следов деятельности, ни одна человеческая нога не ступала в нее за все эти годы.

Ранее «Курсор» информировал, что названы самые интересные археологические открытия 2022 года. Исследователям удалось обнаружить дверь в «потусторонний мир», корабль Кука и часть Вавилонской башни.

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