Археологи обнаружили в Египте остатки потерянного Храма Солнца

Остатки здания, в котором были обнаружены гончарные сосуды, возможно, использовались в ритуалах, доступ к ним осуществляется через известняковый вход и ведет к площадке и полу, вымощенным кирпичами сырцам.

Совместная итальянско-польская археологическая миссия к югу от египетской столицы Каира обнаружила остатки здания, которое считается одним из четырех утраченных «солнечных храмов», посвященных поклонению «богу солнца» Ра 4 500 лет назад.

Министерство туризма и археологии сообщило, что «итальянско-польская археологическая миссия, работающая над храмом Не и Сир Ра (знаменитого царя-фараона) в Абу Гораб (пустыня к югу от Каира), к северу от Абу Сир, обнаружила остатки здания из грубого кирпича под храмом. Оно объяснино, что «первоначальные исследования показывают, что это может быть один из четырех потерянных храмов солнца V династии (около 2487-2449 гг. до н.э.), которые еще не были обнаружены».

«На месте будут проведены раскопки, чтобы узнать больше об этом здании», — заявили в министерстве. Обнаруженные остатки здания были сделаны из сырцовых кирпичей и были частично демонтированы Нет и Серром для строительства своего «Храма Солнца».

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