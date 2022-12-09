Археологи рассказали, какой была самая первая в истории кожаная обувь

Носивший ее человек жил до появления Стоунхенджа или Египетских пирамид в Гизе.

Ученые изучили старинный кожаный ботинок, найденный в пещере «Арени-1» (юг Армении).

Об этом сообщает Grunge.

Находку обнаружили в пещере, которая во времена неолита имела ритуальное значение. По словам археолога из Университетского колледжа Корка (Ирландия) Рона Пинхаси, хорошее состояние ботинка сперва натолкнуло ученых на мысль, что ему около 600-700 лет. Сохранность может быть обусловлена сухим и прохладным микроклиматом пещеры, а также тысячелетним слоем экскрементов, под которым был похоронен ботинок.

Однако радиоуглеродный анализ показал, что этой обуви примерно 5,5 тысяч лет. Таким образом, это старейшая кожаная обувь, которая на 2 тысяч лет опередила считавшиеся до этого старейшими орегонские сандалии. Носивший ее человек жил до появления Стоунхенджа или Египетских пирамид в Гизе.

Этот ботинок сильно напоминает найденную в австрийских Альпах в 1991 году обувь Этци. Речь идет о ледяной мумии мужчины, жившего около 3300 лет до н. е. По версии ученых, человечество начало пользоваться ботинками как минимум 40 тысяч лет назад.

Найденный ботинок сделали в древние времена из цельного куска коровьей кожи. Его свернули по форме стопы и наполнили травой, что могло сохранять тепло. Обувь зашнуровывалась спереди и сзади, а застежкой была кожаная полоска.

Ранее исследователи выяснили новые факты о мегацунами Марса.

«Курсор» сообщал, что израильские ученые обнаружили у саранчи «сверхспособность».

Помимо этого названа страна, в которой создана генеалогическая база данных, начиная с 18 века.