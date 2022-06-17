Прогноз погоды в Израиле на 18 июня: жара немного ослабнет

Синоптики составили прогноз погоды на субботу, 18 июня. Завтра на большей части территории страны температура слегка понизится, будет ясно и временами облачно.
Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +29°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +39°С днем, +24С ночью;
- Тверия: ясно, +38°С днем, +23°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 18 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
Наша редакция ранее сообщала об исключительных экзотических фактах о внутреннем ядре Земли. Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.
Еще Курсор писал, что у нашей Вселенной обнаружен зеркальный двойник. Некоторые несоответствия в расчетах научной космической стабильности Хаббла натолкнули их на мысль, что наша Вселенная имеет двойника, состоящего из антиматерии.
Напомним, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.