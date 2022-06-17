Прогноз погоды в Израиле на 18 июня: жара немного ослабнет

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым температура в стране слегка понизится. На улице будет ясно или временами облачно.

Синоптики составили прогноз погоды на субботу, 18 июня. Завтра на большей части территории страны температура слегка понизится, будет ясно и временами облачно.

Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +24С ночью;

Тверия: ясно, +38°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 18 июня составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 20-40 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

Наша редакция ранее сообщала об исключительных экзотических фактах о внутреннем ядре Земли. Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.

Еще Курсор писал, что у нашей Вселенной обнаружен зеркальный двойник. Некоторые несоответствия в расчетах научной космической стабильности Хаббла натолкнули их на мысль, что наша Вселенная имеет двойника, состоящего из антиматерии.

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