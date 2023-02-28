Астрономы нашли необычную планету

Открытие может бросить вызов теориям ученых о том, как образуются газовые гиганты, подобные Юпитеру.

Астрономы обнаружили необычную планетную систему, состоящую из планеты размером с Юпитер, вращающейся вокруг крошечной звезды, которая всего в четыре раза больше газового гиганта Солнечной системы. Эта странная конфигурация массивной планеты, вращающейся вокруг относительно крошечной звезды, может бросить вызов теориям о том, как формируются газовые планеты-гиганты.

Исследование команды было опубликовано в The Astronomical Journal.

Обнаруженная планета вращается вокруг красного карлика, обозначенного TOI 5205, который намного холоднее и меньше Солнца. Небольшой размер и относительно низкие температуры этих М-карликов делают их краснее Солнца. Хотя в среднем этот класс звезд содержит больше планет вокруг себя, чем другие типы звезд, ранее считалось, что их формирование делает маловероятным обращение газовых гигантов вокруг них.

Открытие этой экзопланеты, обозначенной как TOI 5205b, астрономами с помощью телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) бросает вызов этой концепции.

«Звезда-хозяин, TOI-5205, примерно в четыре раза больше Юпитера, но каким-то образом ей удалось сформировать планету размером с Юпитер, что весьма удивительно!», — об этом говорится в заявлении руководителя группы и астронома Carnegie Science Шабхама Канодиа.

Хотя газовые гиганты были обнаружены вокруг карликовых звезд класса M ранее, ни один из них не был обнаружен на орбите такого маломассивного образца этого класса звездоподобных TOI-5205.

«Вначале, если в диске недостаточно каменистого материала для образования начального ядра, то невозможно сформировать газовую планету-гигант. А в конце, если диск испарится до того, как сформируется массивное ядро, то не может сформировать газовую планету-гигант. И все же TOI-5205b сформировался, несмотря на эти ограждения. Основываясь на нашем номинальном текущем понимании формирования планет, то TOI-5205b не должен существовать. Это «запретная» планета», — пояснил Канодиа в заявлении.

Ученые отметили, что наблюдения с помощью JWST могут помочь определить состав атмосферы TOI-5205 b и пролить свет на процессы, которые породили эту «запретную» планету.

Ранее Курсор писал, что на небе сократилось количество обозримых звезд. Ученые отметили, что невооруженным взглядом видно, что на небе звезд стало меньше. Обычно людей это не тревожит, но вот исследователи не так спокойны на этот счет.

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