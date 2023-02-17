Вблизи Солнца обнаружена новая экзопланета размером с Землю

Новая экзопланета получила обозначение K2-415b и она минимум в три раза массивнее Земли.

С помощью космического корабля NASA Kepler и спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS) астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Землю, расположенную примерно в 70 световых годах от Солнца.

Статья была опубликована на сервере препринтов arXiv.

Kepler — самый продуктивный телескоп для поиска планет. Телескоп уже помог обнаружить более 2 600 экзопланет. Что касается TESS, космический корабль в настоящее время проводит обзор около 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца для поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано более 6 100 экзопланет-кандидатов (TESS Objects of Interest, или TOI), из которых на данный момент подтверждено около 3 000.

Международная группа астрономов под руководством Теруюки Хирано из Высшего университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Японии заяивла, что экзопланета, первоначально идентифицированная миссией Kepler/K2 на кривой блеска карликовой звезды M K2-415, была подтверждена наблюдениями TESS.

«Планета-кандидат была впервые идентифицирована путем анализа данных кривой блеска миссией K2, и здесь показано, что она существует в самых последних данных TESS», — пишут исследователи.

Наблюдения показали, что K2-415b имеет радиус примерно 1,015 радиуса Земли, а его масса, по расчетам, составляет, скорее всего, 3,0 массы Земли. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,018 дня на расстоянии около 0,027 а.е. от нее. K2-415 теперь является одной из звезд с наименьшей массой, в которой находится планета, похожая на Землю.

Астрономы отметили, что близость K2-415b к Земле и умеренная глубина прохождения делают его потенциальной целью для будущих исследований характеристик атмосферы планет, подобных Земле, особенно тех, которые имеют относительно низкую температуру.

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