Астрономы, возможно, выяснили, как галактики меняют свою форму

Ученые, возможно, нашли ответ на давний вопрос об эволюции галактик, используя возможности искусственного интеллекта для ускорения своих исследований.

С тех пор как в 1926 году была изобретена последовательность Хаббла, которая классифицирует морфологию галактик, астрономы уточняли наше понимание эволюции и морфологии галактик по мере развития наших технологий. К 1970-м годам ученые подтвердили, что одинокие галактики, как правило, имеют спиралевидную форму, а галактики, обнаруженные в скоплениях галактик, вероятно, будут гладкими и невыразительными, известными как эллиптические и линзовидные (в форме линзы).

Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), возможно, раскрыли причину этих различий в формах. Новое исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ведущий автор, доктор Джоэл Пфеффер из отделения ICRAR Университета Западной Австралии, сказал, что исследование объясняет «соотношение морфология-плотность», когда сгруппированные галактики кажутся более гладкими и менее характерными, чем их одиночные аналоги.

«Мы выяснили, что когда мы собираем множество галактик вместе, происходит несколько разных вещей. При этом, спиральные рукава галактик очень хрупкие, и по мере того, как вы достигаете более высокой плотности в скоплениях галактик , спиральные галактики начинают терять свой газ. Эта потеря газа заставляет их «сбрасывать» свои спиральные рукава, превращаясь в линзообразную форму. Другая причина — слияние галактик, при котором две или более спиральных галактик сталкиваются друг с другом, образуя впоследствии одну большую эллиптическую галактику», — сказал доктор Пфеффер.

В исследовании использовалось мощное моделирование EAGLE для подробного анализа группы галактик с использованием алгоритма ИИ для классификации галактик по их форме. Алгоритм на основе нейронной сети может классифицировать почти 20 000 галактик в минуту, сжимая то, что обычно занимает несколько недель, до одного часа. Моделирование близко соответствует тому, что наблюдалось во Вселенной, что дает исследователям уверенность в использовании результатов моделирования для интерпретации наблюдений за скоплениями галактик.

Ученые также выявилоинесколько линзообразных галактик за пределами областей с высокой плотностью, где они ожидаются, при этом моделирование предполагает, что они были созданы в результате слияния двух галактик .

Доктор Пфеффер сказал, что работа объединяет различные части исследований галактической эволюции, чтобы впервые понять соотношение морфологии и плотности.

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