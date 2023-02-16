Биологи рассказали, в чем польза имбиря для иммунной системы

Имбирь является природным антиоксидантом, потому что содержит в своем составе большое количество витаминов и ценных веществ, которые нужны организму, в частности нашей иммунной системе. Немецкие биологи рассказали, в чем именно польза этого продукта.

Об этом пишет EurekAlert.

По словам специалистов, имбирь богат на гингерол, который помогает активировать иммунные клетки. Это вещество приводит в состояние повышенной готовности лейкоциты — белые кровяные тельца. Такого эффекта можно добиться, выпив литр имбирного чая.

Ученые выделили гингерол из продукта, потом нанесли его на клеточные культуры и начали наблюдать за реакцией. Результат эксперимента показала, что даже 15 микрограммов гингерола на литр достаточно, чтобы иммунные клетки пришли в состояние повышенной готовности. Так они на 30 процентов активнее реагируют на инфекцию или вирус.

«Курсор» писал ранее, что имбирь дает один неприятный побочный эффект при повышенной температуре – его согревающие свойства могут усилить жар. Поэтому его нужно употреблять с осторожностью.

Еще мы писали, что в сезон простуд рекомендуется для профилактики использовать народные средства: имбирь, лимон, мед. Как и кому может навредить употребление имбиря, подробно рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Напомним, что ученые считают имбирь одним из самых полезных продуктов для поддержания нормального уровня сахара в крови и профилактики диабета. Исследования доказали способность этого растения снижать уровень сахара быстро и безопасно.

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