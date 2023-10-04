А вы бы рискнули попробовать подобное "лакомство"?

Блогер под псевдонимом Underrated Hijabi решила удивить своих фанатов, попробовав так называемую самую кислую конфету в мире.

Об этом сообщает New York Post.

По словам девушки, на которой подписаны 3 млн пользователей в TikTok и около 50 тысяч Instagram, она ни разу в жизни не дегустировала чего-то более кислого.

"Она настолько кислая, что моему мозгу понадобилось некоторое время, чтобы обработать то, что я чувствовала", – поделилась она.

Авантюристка утверждает, что темные и "страшные" конфеты имеют вкус лимона и производят впечатление, словно их создали с помощью стекла и бетона. После того, как она положила лакомство в рот, кислотный центр "смертоносного шара", который вызвал свертывание вкусовых рецепторов, словно начал посылать разряды электричества по ее телу, вызывая конвульсии.

В частности, блогер извивалась и металась на водительском сидении своего автомобиля – типичное место, где она записывает видео с дегустациями для соцсетей. После она вскрикнула и сморщилась из-за привкуса.

Девушка утверждает, что сперва был горький вкус морской соли, перешедший к очень соленому/лимонному вкусу.

"Чувствуется так, будто он нанесен на металлический столб, царапающий ваш язык. Это настолько кисло, что ваше тело испытывает каждую кислоту, текущую через ваш кровоток! Это похоже на кислое, эксцентричное чувство". – поделилась она.

Интересно, что в этикетке сказано, что конфета имеет очень кислую оболочку, которая сохраняет свои свойства около 20 секунд. После первой дегустации блогерша решила съесть еще одну конфету, которая вызвала аналогичную реакцию.