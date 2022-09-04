Борьба с ВИЧ: ученые разрабатывают антитела, способные перезапускать иммунитет

Исследования в области лечения ВИЧ-инфекции выявили способность антител блокировать проникновение вируса, а также стимулировать запуск иммунного ответа организма.

Исследования ученых в области ВИЧ направлены на способы и механизмы формирования ответной реакции организма на вирус. Специалисты разрабатывают антитела, нейтрализующие вирус и способные справиться с ним на начальном этапе заражения.

В результате масштабных исследований ученые выявили подкласс антител, которые реагируют на попадание ВИЧ-инфекции, сообщает newsyou.info. Ученые разобрались как именно эти антитела защищают от инфекции, и эти выводы могут помочь научиться предотвращать передачу ВИЧ.

Автор исследования, доктор Жаклин М. Брэди, пояснила: «Антитела, полностью нейтрализующие ВИЧ, действуют за счет блокирования попадания вируса или за счет стимулирования ответа иммунитета инфицированным клеткам».

Ученые заявили, что эта разновидность антител активирует врожденный иммунитет организма.

Это исследование основывалось на предварительно полученных данных разных экспериментов, предлагавших десятки разных методов борьбы с ВИЧ. Терапию антителами многие специалисты считают одним из самых перспективных направлений.

Интересно, что этот же метод подтвердил свою эффективность при лечении лихорадки Эбола и коронавируса SARS-CoV-2. Ученые намерены применить такие же механизмы действия антител и с другими инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ.

Ранее Курсор писал, что в Италии мужчина заразился одновременно обезьяньей оспой, ВИЧ и COVID-19.

Также мы информировали, что на Кипре ученые выявили новый штамм ВИЧ.