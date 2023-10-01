Чай для похудения — доктор назвала лучший осенний вариант

Эксперт назвала лучший чай доя похудения. Включение его в свой рацион поможет контролировать вес, позволяя вам насладиться ароматами осени без лишн...

Хотя многие осенние напитки, как правило, сладкие и калорийные, есть более здоровый вариант — индийский чай Chai. Этот чай для похудения рекомендуют тем, кто хочет сбросить несколько килограммов в этом сезоне. Родом из Индии, он представляет собой восхитительную смесь черного чая и специй, таких как корица, кардамон, имбирь и гвоздика.

Меган Берд, доктор медицинских наук, рассказала SheFinds, что это отличный выбор для тех, кто хочет похудеть осенью. Специи чая, особенно имбирь и корица, способны стабилизировать уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину, потенциально уменьшая тягу к сладким лакомствам.

Берд объясняет: «Мой горячий осенний напиток номер один, который я рекомендую людям, пытающимся похудеть, — это чай Chai! Он не только содержит кофеин, который помогает ускорить метаболизм, но также содержит все те осенние специи, которые делают его по-настоящему вкусным осенним напитком. Кроме того, в нем очень мало калорий, и было доказано, что он временно уменьшает чувство голода, снижает уровень сахара в крови и способствует здоровому пищеварению».

Рецепт чая Chai

Шаг 1: Нагрейте концентрат чая в большой кофейной кружке в микроволновой печи примерно 30 секунд. Добавьте сваренный эспрессо и отставьте в сторону.

Шаг 2: Нагрейте и вспеньте молоко. Добавьте молоко и ванильный сироп в стеклянную банку или мерный стакан, пригодный для использования в микроволновой печи. Перемешайте, затем нагрейте в микроволновой печи до температуры около 200℉/93℃, готовя на пару, но не кипятя. Вспеньте теплое молоко с помощью насадки для вспенивания молока.

Шаг 3: Вылейте молоко на смесь чая и эспрессо в кружке, затем добавьте специи для чая.

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