Давно забытый продукт станет открытием и решит продовольственный кризис

Ученые опасаются, что глобальное потепление критично повлияет на привычные нам продукты, и потребуется искать им замену. Однако есть хорошая новость — можно вернуться к ранее распространенному продукту, который не пострадает от изменения погодных условий.

Изменение климата грозит вымиранием привычных нам растений, в том числе зерновых культур. Ученые обеспокоены сложившейся ситуацией и предложили выход.

Глобальное потепление повлияет на многие аспекты нашей жизни и даже изменит привычный ассортимент продуктов. В связи с этим ученые предложили возродить использование давно забытого продукта, который может стать очень популярным в будущем, сообщает Express.

Поскольку глобальное потепление в первую очередь скажется на влаголюбивых растениях, то первыми исчезнут рис, кукуруза, соевые бобы. Однако их можно заменить плодами хлебного дерева.

Интересно, что вопреки своему названию, плоды больше похожи на картофель: они содержат много крахмала, богаты клетчаткой, не имеют косточек и отличаются повышенным содержанием витаминов и полезных минералов.

Обработанные плоды хлебного дерева имеют структуру хлеба, а готовить его можно по разному — жарить, готовить муку из него, ферментировать или варить на пару.

Растения произошли из Новой Гвинеи, острова Малука и Филиппин, но позже расширили ареал произрастания до Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной Америки, Африки и даже Карибского региона.

«Хлебное дерево — это растение, очень устойчивое к изменениям климата», — рассказал ученый-климатолог, профессор Дэниел Хортон из Северо-Западного университета Иллинойса.

Хортон проводил исследования со своими коллегами, смоделировав два сценария изменения климата в 2060-2080-х годах: при первом наступит парниковый эффект, а при втором – выбросы нормализуются. В итоге пришли к выводам, что районы, подходящие для промышленного выращивания хлебных плодов практически не изменятся, а могут даже расшириться вглубь Африки, к югу от Сахары.

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