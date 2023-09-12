Диетолог назвала два неожиданных продукта из наших кухонных шкафов, которые могут привести к увеличению талии

Снэки из наших запасов могут быть заманчивыми, но очень важно выбирать их с умом и помнить о размерах порций.

В современном быстро меняющемся мире продукты питания стали повседневной необходимостью. Будь то приятный хруст картофельных чипсов, незабываемый вкус печенья с шоколадной крошкой или удобство протеинового батончика, эти перекусы предлагают быстрый прилив энергии и мгновенное удовлетворение. Многие из нас хранят на полках или в кладовой запас снэков, чтобы утолить тягу к полудню или перекусить поздно вечером. Но очень важно понимать, что некоторые продукты из шкафов могут способствовать увеличению талии при чрезмерном употреблении, что влияет на наш вес и здоровье.

По словам дипломированного диетолога и специалиста по спортивной диетологии Дестини Муди, два распространенных продукта, с которыми следует быть осторожными, — это хлопья для завтрака и орехи. Об этом эксперт рассказала порталу SheFinds.

1. Хлопья для завтрака. Хотя хлопья для завтрака бывают разных вкусов и кажутся удобным выбором для утра, не все они одинаково полезны. Многие крупы содержат много сахара и мало клетчатки, что может привести к быстрому пищеварению и повышению аппетита. Даже брендам, рекламируемым как «способствующие снижению веса», часто не хватает клетчатки, что делает их менее эффективными в контроле потребления пищи.

2. Орехи. Орехи богаты питательными веществами и содержат полезные жиры, но они очень калорийны. Небольшая горстка — это питательный перекус, но бездумное злоупотребление может привести к избыточному потреблению калорий и потенциальному увеличению веса. Муди подчеркивает, что, хотя орехи полезнее печенья, при их включении в сбалансированный рацион важна умеренность и контроль порций.

Подводя итог, можно сказать, что продукты из наших шкафов могут быть заманчивыми, но очень важно выбирать их с умом и помнить о размерах порций. Поддержание сбалансированной диеты является ключом к достижению и поддержанию ваших целей по снижению веса. Всегда консультируйтесь с дипломированным диетологом или экспертом по питанию для получения индивидуальных рекомендаций.

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