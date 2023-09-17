Диетолог назвала лучшие альтернативы кофеину

Отказ от привычки к кофеину и выбор этих альтернатив может привести к устойчивой энергии и хорошему самочувствию.

Если ваше утро обычно начинается с порции кофеина от кофе или чая, возможно, пришло время пересмотреть эту привычку. Хотя кофеин может обеспечить первоначальный прилив энергии, полагаться на него ежедневно, возможно, не самый здоровый выбор.

Вместо этого нутрициолог Дипика Васудеван посоветовала альтернативные методы без кофеина, чтобы эффективно повысить уровень энергии. О них она рассказала порталу HealthShots.

Недостатки кофеина

Тревожность. Кофеин повышает внимательность, блокируя аденозин — химическое вещество, вызывающее усталость. Это может привести к повышенной тревожности, особенно при регулярном и чрезмерном потреблении.

Гормоны стресса. Чрезмерное употребление кофе может повысить уровень кортизола, гормона стресса. Выбор способов зарядиться энергией без кофеина больше способствует гормональному балансу.

Бессонница. Употребление кофеина в конце дня может нарушить сон, из-за чего вам будет сложнее заснуть ночью.

Зарядитесь энергией без кофеина

1. Здоровый завтрак. Начните свой день со сбалансированного завтрака, включающего углеводы, белки и клетчатку. Эта комбинация стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает энергетические сбои.

2. Увлажнение. Улучшите качество простой воды, добавив щепотку морской соли (около 1/8 чайной ложки на 32 унции). Этот настой обеспечивает необходимые электролиты, борется с усталостью и сохраняет свежесть.

3. Утренняя прогулка*. Совершите 15-минутную утреннюю прогулку без солнцезащитных очков, чтобы солнечный свет падал на глаза. Воздействие солнечного света помогает внутренним часам вашего тела и увеличивает выработку энергии.

4. Регулярные физические упражнения. Включите по крайней мере 30 минут упражнений средней интенсивности в большинство дней недели, чтобы постоянно повышать уровень энергии.

5. Управление стрессом. Стресс может истощить вашу энергию, поэтому используйте здоровые методы управления стрессом, такие как физические упражнения, йога, медитация или времяпрепровождение на природе.

Помните: если вы не можете расстаться с утренним кофе, обязательно позавтракайте в течение получаса после него, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Курсор писал, что американский диетолог рассказала, как кофе помогает избавиться от лишнего веса.