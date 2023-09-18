Диетолог назвала лучший противовоспалительный жиросжигающий продукт

Когда дело доходит до ведения более здорового образа жизни и контроля веса, выбор продуктов питания, который мы делаем, имеет решающее значение.

Введите в рацион продукты, сжигающие жир, категорию питания, которая не только помогает сбросить лишние килограммы, но и улучшает общее самочувствие. Эти продукты, богатые питательными веществами и с низким содержанием вредных жиров и сахаров, ускоряют обмен веществ, сдерживают голод и способствуют сжиганию жира. Что еще лучше, некоторые из этих чемпионов по сжиганию жира являются мощными противовоспалительными средствами.

SheFinds проконсультировались с Мэри Сабат, MS, RDN, LD, чтобы открыть для себя лучший жиросжигающий и противовоспалительный продукт, которым вы можете наслаждаться ежедневно – авокадо!

Несмотря на свою кремовую текстуру, авокадо является источником питательных веществ. Они богаты клетчаткой, питательными веществами и помогают контролировать вес, сохраняя чувство сытости. Кроме того, авокадо является звездой противовоспалительных средств благодаря таким соединениям, как олеиновая кислота и антиоксиданты.

Сабат объясняет: «Авокадо содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды и токоферолы, которые борются с окислительным стрессом и воспалением. Хроническое воспаление часто связано с увеличением веса и проблемами со здоровьем. Мононенасыщенные жиры авокадо способствуют сытости, уменьшая склонность к перееданию и помогая контролировать вес».

Включение авокадо в свой рацион может усилить чувство сытости, потенциально снижая потребление калорий в течение дня.

Универсальность авокадо делает его прекрасным дополнением к салатам, бутербродам и смузи. Просто помните, что он калорийный из-за полезных жиров. Итак, наслаждайтесь половиной авокадо или порцией соответствующего размера вместе с продуктами, богатыми питательными веществами, чтобы получить пользу от его полезности без лишних калорий. Сочетайте авокадо с овощами и нежирными белками, чтобы получить полноценную, сытную еду, которая способствует как контролю веса, так и уменьшению воспалений.

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