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Диетолог назвала «нездоровый» напиток, который на самом деле помогает похудеть

15:28, Сегодня
Интересные факты
кофе фото
Фото: Pixabay
При разумном употреблении напиток может стать удивительным союзником на пути к снижению веса.

В мире напитков, где выбор варьируется от полезных до вредных для здоровья, некоторые неожиданные варианты привлекают внимание из-за их способности помочь в снижении веса.

Мэри Сабат, дипломированный диетолог и эксперт по питанию (MS, RDN, LD), рассказала SheFinds, что одним из таких удивительных вариантов является черный кофе.

Черный кофе, который часто называют «запретным удовольствием», не содержит калорий и привлек внимание благодаря своим потенциальным преимуществам для снижения веса. Содержащийся в нем натуральный кофеин может ускорить обмен веществ и вызвать термогенез — процесс, при котором организм сжигает калории для выработки тепла.

«Кофе содержит кофеин, природный стимулятор, который может ускорить ваш метаболизм, расщепить жировые клетки и увеличить расход калорий. Он также может улучшить физическую работоспособность, что потенциально приводит к более эффективным тренировкам и сжиганию калорий во время упражнений», — подчеркивает Сабат.

Многие считают, что кофе может временно снизить аппетит, потенциально снижая потребление калорий по сравнению с калорийными закусками или сладкими напитками.

Однако умеренность является ключевым моментом. Добавление чрезмерного количества сахара, сливок или ароматизированных сиропов может превратить этот низкокалорийный эликсир в высококалорийное лакомство. Чтобы получить потенциальную пользу, придерживайтесь черного кофе или ограничьте количество добавок.

Курсор писал, что диетологи назвали овощи, которые нужно есть ежедневно для защиты от болезней.

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