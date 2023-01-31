Диетолог назвала овощи, которые стоит добавить в блюда этой зимой для здоровья кишечника

Добавление новых овощей в ваши любимые рецепты супов этой зимой может стать ключом к укреплению здоровья кишечника и решению проблем с пищеварением.

SheFinds.com поговорили с диетологом Мелани Бетц из The Kidney Dietitian.

Она сказала, что четыре овоща, которые вы должны добавлять в свои супы и тушеные блюда для похудения этой зимой, — это фасоль нут, кукуруза, капуста и кабачки. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих питательных овощах.

Нут

Первым овощем, который Бетц рекомендует добавлять в супы и тушеные блюда, является нут. «Фасоль богата клетчаткой и белком. Клетчатка незаменима для здорового пищеварения. Ищите консервированные бобы нут без добавления соли и добавляйте их в свой любимый суп, чтобы получить дополнительный белок и клетчатку», — говорит она.

Кукуруза

Бетц также говорит, что вы можете добавлять кукурузу в рагу. Несмотря на то, что в кукурузе «больше углеводов, чем в других овощах», говорит она, углеводы подпитывают ваше тело. «Кукуруза богата клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению. Я люблю добавлять пакетик замороженной кукурузы в супы и тушеные блюда, чтобы добавить питательный эффект и немного сладкого вкуса», — продолжает Бетц.

Капуста

Капуста, по словам Бетц, является еще одним фантастическим источником клетчатки. «У нее более мягкий вкус, чем у шпината и другой зелени, поэтому я считаю, что она более универсальна и хорошо сочетается практически с любым супом или тушеным мясом. Она также дешевая, что является бонусом при высоких ценах на продукты сейчас!» — отмечает она.

Кабачки, тыква

«Тыква — отличный источник особого типа клетчатки, называемой «нерастворимой клетчаткой». Нерастворимая клетчатка особенно полезна для людей, у которых наблюдается жидкий стул», — говорит Бетц. В тыкве с орехами особенно мало жира.

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