Диетолог назвала пять продуктов для похудения, которые всегда должны быть в холодильнике

Правильное питание с достаточным количеством ценных микроэлементов - важное условие стройной и подтянутой фигуры.

Чтобы быстрее сбросить вес и поддерживать себя в форме, вовсе не стоит голодать. В этом уверена эксперт по питанию Лора Бурак. Она рассказала, какие продукты постоянно нужно иметь в холодильнике, чтобы сформировать здоровые привычки питания и начать худеть.

Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Лора Бурак.

Яйца

Лора подчеркивает, что важным начальным шагом на пути к похудению является пересмотр содержимого холодильника. Рекомендуется иметь в наличии свежие яйца, которые могут быть использованы как самостоятельное блюдо или добавлены в разнообразные салаты и полезные выпечки.

Исследования свидетельствуют о том, что яйца могут способствовать снижению веса. Согласно исследованию 2014 года, люди, употребляющие яйца на завтрак вместо хлеба, чувствовали себя более насыщенными и снижали свой вес. Дополнительные исследования указывают на то, что те, кто предпочитают яйца хлопьям, ощущают менее острую необходимость в перекусах.

Овощи

Важно всегда иметь в запасе разнообразные овощи в холодильнике. Они могут быть добавлены к омлетам или использованы для приготовления салатов. Многочисленные исследования подтверждают положительную связь между употреблением овощей и потерей веса. Например, одно из исследований, опубликованное в журнале "Nutrients", показало, что увеличение потребления овощей может способствовать потере веса и уменьшению риска ожирения.

Фрукты

Фрукты содержат натуральный сахар, поэтому, когда появляется желание утолить сладкий голод, стоит предпочесть сезонные фрукты конфетам или печенью. Исследование, опубликованное в журнале "PLOS Medicine", подтвердило, что увеличение потребления фруктов коррелирует с потерей веса в течение четырех лет. Особенно полезными в этом отношении могут быть ягоды, яблоки и груши.

Качественная заправка для салата

Лора Бурак советует обратить внимание на качество используемой заправки для салатов. Многие готовые заправки из магазина богаты калориями и жирами, поэтому важно выбирать высококачественные варианты или приготавливать заправку самостоятельно.

Закуски с высоким содержанием белка

Сытные закуски с высоким содержанием белка, такие как йогурт, сыр и хумус, могут быть отличным выбором. Их можно употреблять с фруктами или овощами, создавая вкусные и насыщенные закуски, которые помогут поддерживать чувство сытости.

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