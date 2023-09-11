Диетолог назвала самый вредный продукт на завтрак

Ваше тело, несомненно, поблагодарит вас отказ от такого завтрака.

Когда дело доходит до завтрака, очень важно сделать мудрый выбор, особенно если вы хотите сбросить несколько фунтов. К сожалению, многие любимые варианты завтрака содержат много сахара, известного виновника различных проблем со здоровьем, включая увеличение веса.

Врач-диетолог Хайди Моретти посоветовала в статье SheFinds избегать на завтрак магазинные обработанные сладкие хлопья.

Красочные фруктовые или медовые хлопья могут вызывать ностальгию, но они возглавляют список вредных для здоровья продуктов. Кроме большого количества сахара, они также содержат искусственные пищевые красители, которые могут повлиять на здоровье кишечника, настроение и потенциально повысить риск развития рака. Более того, они содержат сомнительные искусственные консерванты.

Ужин некоторыми хлопьями сравним с поеданием конфет на завтрак, что звучит восхитительно, но, несомненно, вредно для здоровья.

По сути, если ваша цель — похудеть, желательно вообще отказаться от сладких обработанных хлопьев для завтрака. Однако, если время от времени вам хочется побаловать себя, помните, что умеренность является ключевым моментом.

Вместо хлопьев постарайтесь готовить сбалансированные, богатые белком завтраки, которые более полезны для вашего тела и соответствуют вашим целям по снижению веса.

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