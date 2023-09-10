Диетолог дала любителям кофе два совета, которые помогут сжечь лишний жир

Включение этих рекомендованных экспертами привычек употребления кофе в свой распорядок дня поможет вам контролировать вес и общее самочувствие.

Кофе — любимая часть повседневной жизни для многих, но знаете ли вы, что он потенциально может ускорить обмен веществ и помочь в сжигании жира?

SheFinds поговорили с Мэри Сабат, MS, RDN, LD, экспертом в этой области, которая поделилась двумя советами по поводу кофе, которые помогут вам на пути к улучшению здоровья.

Совет 1: Черный кофе

Выбирайте черный кофе без сахара, молока и сливок. Этот простой выбор может помочь улучшить метаболизм и способствовать сжиганию жира. Кофеин в черном кофе стимулирует нервную систему, высвобождая адреналин, что временно повышает скорость метаболизма. Черный кофе также содержит антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, которая может способствовать метаболизму жиров. Итак, если вы стремитесь похудеть, выбирайте черный кофе вместо калорийных кофейных напитков.

Совет 2. Время имеет значение

Когда вы пьете кофе, это имеет значение. Принимать его утром, особенно перед тренировкой, может быть очень полезно. Кофеин повышает внимательность и уровень энергии, потенциально улучшая ваши физические нагрузки. Этот утренний заряд ускоряет ваш метаболизм, помогая вам эффективно сжигать калории в течение всего дня. Для достижения максимальной пользы рассмотрите возможность выпить чашку черного кофе за 30 минут-час до тренировки.

Однако будьте осторожны с кофе во второй половине дня или вечером, так как он может нарушить ваш режим сна, отрицательно влияя на обмен веществ и потерю жира. Чтобы оптимизировать метаболизм и потенциал сжигания жира, разумно выбирайте время для приема кофе, в первую очередь утром.

Курсор писал, что доктор наук раскрыла секрет, как похудеть с помощью кофе.