Диетолог раскрыла правду о том, как сахар влияет на нашу кожу

Сахар "забирает" нашу красоту и молодость, поэтому эксперты настоятельно советуют не злоупотреблять им.

Пожалуй, каждый знает о том, что чрезмерное употребление сахара может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности ожирение, сахарный диабет и другие заболевания, в том числе и кожные.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала врач-диетолог Ева Шишова.

По ее словам, людям, которых беспокоят проблемы с кожей, например, высыпания, прыщи или покраснения, следует отказаться от сладких продуктов, потому что эта добавка провоцирует воспалительные процессы в организме, а покраснение и акне – следствия внутренних воспалений.

Кроме этого, чрезмерное потребление сахара может нарушить выработку коллагена и эластина, непосредственно связанных с эластичностью и гладкостью кожи. Это может привести к быстрому старению и образованию морщин.

Также сахар при регулярном употреблении снижает уровень гиалуроновой кислоты, которая отвечает за сохранение уровня влажности кожи, из-за этого она становится сухой и выглядит блекло.

"Курсор" писал ранее, что со временем наша кожа теряет эластичность, блеск, упругость и это процесс, к сожалению, никак нельзя остановить. Однако есть способы его замедлить. Врач-нутрициолог Елена Поддубная назвала привычки, которые быстро старят кожу, поэтому от них следует избавляться.

Еще мы писали, что питание сильное влияет на состояние кожи. Вам наверняка известно, что некоторые продукты могут ухудшать ее здоровье, например, жирные продукты и сахар.

Напомним, что миндаль, который часто называют вечным секретом красоты, обладает множеством преимуществ для вашей кожи.