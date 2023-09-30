Эти простые изменения могут сделать ваш суп вкусным и полезным.

Осень приносит не только сезон тыквенных специй, но и сезон супов, который идеально подходит для согрева в прохладные дни. Хотя существует множество видов полезных супов, некоторые популярные варианты могут привести к воспалению и увеличению веса.

Об этом в статье SheFinds предупреждает диетолог и фитнес-тренер Исаак Робертсон из Total Shape.

К картофельному супу-пюре, несмотря на его неотразимый вкус, следует подходить осторожно, если вы следите за своим весом. Проблема заключается в его сливочной основе, обычно наполненной калорийными жирными сливками и сливочным маслом. Молочные продукты, такие как сливки, могут вызвать воспаление, особенно у людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью к молочным продуктам.

Чтобы насладиться сливочным супом без недостатков, Робертсон предлагает заменить жирные сливки нежирным греческим йогуртом или растительным молоком, например миндальным или овсяным. Добавление противовоспалительных специй, таких как куркума, может улучшить вкус и уменьшить воспаление. Кроме того, добавление овощей, таких как сладкий картофель или цветная капуста, может повысить пищевую ценность супа.

Итак, хотя традиционный картофельный суп-пюре, возможно, не лучший выбор для вашей талии, эти простые изменения могут сделать ваш суп вкусным и полезным.

Курсор писал, что диетолог назвала четыре простых продукта, восстанавливающих плотность костей.