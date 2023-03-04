Диетолог рассказала, кому противопоказано употреблять кефир

В кефире содержится много витаминов и ценных микроэлементов, в частности кальций, магний, железо, марганец, поэтому его стоит переодически добавлять в свой рацион. Однако не всем людям он одинаково полезен.

Об этом пишет Woman24.

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что кефир подходит для питания здоровых людей, но если пить его в большом количестве, то можно получить излишек насыщенных жиров. Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира – это 6 граммов жиров. А в день человеку нужно около 15 грамм.

Соответственно употреблять напиток с осторожностью или полностью отказаться от него следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кандидозом, а также тем, кто не переносит лактозу.

«Курсор» писал ранее, что на ночь не стоит нагружать желудок тяжелой пищей и многие люди это знают, поэтому устраивают легкий перекус с «молочкой». Но это тоже плохая идея. Врач Светлана Макарова рассказала, почему не стоит пить на ночь кефир.

Еще мы писали, что группа зарубежных исследователей шокировали выводами своих последних экспериментов. Оказалось, что молочные продукты могут привести к развитию болезней.

Напомним, что вокруг употребления молочных продуктов ходит множество споров, но в рационе они должны периодически появляться, поскольку обладает многими питательными веществами. Но чтобы они лучше усваивались, нужно знать, в какое время суток их употреблять полезнее всего.