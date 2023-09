Диетологи назвали 5 продуктов, которые помогут уменьшить целлюлит

Их обязательно нужно включить в рацион, чтобы улучшить состояние кожи.

Если ваша кожа не достигает желаемого состояния, возможно, пришло время изменить ваш рацион. Убедитесь, что вы употребляете продукты, которые способствуют здоровью вашей кожи и не наносят ей вреда.

Об этом пишет "Eat this, no that".

Черника. Потребление фруктов и ягод, включая чернику, связано со снижением веса. Ученые по итогам исследования в Европейском журнале питания подтвердили, что потребление фруктов и овощей может снизить риск развития хронических заболеваний и повышенного артериального давления.

Чечевица. Чечевица, нут и фасоль - это бобовые продукты, которые не только полезны для состояния кожи, но и для общего здоровья. Богатые клетчаткой, они могут помочь вам сбросить вес, если вы будете употреблять их регулярно.

Груши. Если вы интересуетесь, какие фрукты помогут вам похудеть и улучшить состояние кожи, стоит включить в свой рацион больше грушей. Каждый из этих фруктов содержит 6 грамм клетчатки, что позволяет вам чувствовать себя сытыми на долгое время. Груши также многоцелевые - их можно добавить в салаты, выпечку и множество других блюд.

Авокадо. Хотя авокадо считается продуктом, богатым калориями, оно может быть очень полезным для похудения. Исследования показывают, что женщины, которые употребляют много фруктов, овощей и авокадо в своей диете, обычно легче достигают поставленных целей по снижению веса, в сравнении с теми, кто не употребляет эти продукты.

Грибы. Грибы могут стать прекрасной альтернативой мясу, так как они не только обладают ароматным вкусом, но и питательны и полезны. Если вы хотите снизить калорийность блюд и улучшить состояние кожи, попробуйте добавить грибы вместо мяса.

Эти продукты, добавленные в ваш рацион, могут принести вам больше преимуществ для здоровья и помочь в достижении ваших целей по снижению веса и улучшению кожи.

