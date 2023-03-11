Диетологи назвали салатную заправку, которая укрепляет здоровье сердца

Если вы пытаетесь оставаться здоровым, салат из овощей может стать одним из ваших любимых приемов пищи.

Диетологи рекомендуют употреблять салаты на основе масла авокадо.

Чтобы узнать больше о пользе для здоровья заправки с маслом авокадо, SheFinds поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida. Она сказала, что полезные жиры могут помочь снизить уровень холестерина, уменьшить воспаление и многое другое.

«Приправа с маслом авокадо может быть отличным выбором для здоровья сердца из-за высокого содержания полезных мононенасыщенных жиров, — говорит Ричардс. — Эти жиры могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохого) при одновременном повышении уровня холестерина ЛПВП (хорошего), что необходимо для поддержания здорового уровня липидов в крови».

Но польза масла авокадо для здоровья сердца не ограничивается его свойствами по снижению уровня холестерина. Ричардс отмечает, что это масло также богато антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые могут помочь предотвратить воспаление и окислительный стресс. На самом деле, по ее словам, некоторые исследования показывают, что масло авокадо «может также помочь улучшить уровень артериального давления и снизить риск метаболического синдрома», который представляет собой группу состояний, повышающих риск сердечных заболеваний и диабета.

«В целом, включение заправки с маслом авокадо в диету, которая содержит большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и полезных жиров, может стать отличным способом укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риск сердечных заболеваний», — заключает Ричардс.

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