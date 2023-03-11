Диетологи назвали салатную заправку, которая укрепляет здоровье сердца

Диетологи рекомендуют употреблять салаты на основе масла авокадо.
Чтобы узнать больше о пользе для здоровья заправки с маслом авокадо, SheFinds поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida. Она сказала, что полезные жиры могут помочь снизить уровень холестерина, уменьшить воспаление и многое другое.
«Приправа с маслом авокадо может быть отличным выбором для здоровья сердца из-за высокого содержания полезных мононенасыщенных жиров, — говорит Ричардс. — Эти жиры могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохого) при одновременном повышении уровня холестерина ЛПВП (хорошего), что необходимо для поддержания здорового уровня липидов в крови».
Но польза масла авокадо для здоровья сердца не ограничивается его свойствами по снижению уровня холестерина. Ричардс отмечает, что это масло также богато антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые могут помочь предотвратить воспаление и окислительный стресс. На самом деле, по ее словам, некоторые исследования показывают, что масло авокадо «может также помочь улучшить уровень артериального давления и снизить риск метаболического синдрома», который представляет собой группу состояний, повышающих риск сердечных заболеваний и диабета.
«В целом, включение заправки с маслом авокадо в диету, которая содержит большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и полезных жиров, может стать отличным способом укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риск сердечных заболеваний», — заключает Ричардс.
Читайте также: стоматологи рассказали, после какой еды и напитков нельзя чистить зубы.