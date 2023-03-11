Стоматологи рассказали, после какой еды и напитков нельзя чистить зубы

Гигиена полости рта — важный повседневный ритуал, который позволяет чувствовать себя уверенней в обществе.

Чистка зубов является одной из важнейших процедур, поддерживающих здоровье полости рта. Однако, при ее выполнении необходимо соблюдать определенные правила. Например, кислые продукты и напитки могут изменить структуру зубов и нарушить гигиену труда.

Подробнее об этом информирует сайт pixelinform.

Согласно исследованию Колумбийского университета, проведенному в 2022 году, чистка зубов сразу после употребления кислых продуктов или напитков может повредить зубную эмаль. Поэтому необходимо подождать 30 минут после кислой среды или воздействия, чтобы зубная эмаль могла восстановиться.

К кислым продуктам и напиткам относятся, например, фрукты, кислые конфеты, соки и газированные напитки. Все они могут ослабить зубную эмаль, то есть верхний слой зуба. После употребления кислых продуктов необходимо прополоскать рот питьевой водой. Также в этот перечень входят другие продукты:

Цитрусовые фрукты и напитки с высоким содержанием кислоты (лимон, грейпфрут, апельсин, лимонад, газированные напитки).

Томаты, томатный соус и другие продукты на основе томата, в связи с их кислотным содержанием.

Кисломолочные продукты, такие как йогурты и кефир с высоким уровнем кислотности.

Сладости, включая мармелад, леденцы и желейные конфеты.

Соки и напитки, которые содержат сахар, такие как спортивные и энергетические напитки.

Виноград и другие виды ягод.

Таким образом, правильная чистка зубов является важной составляющей здоровья полости рта, но необходимо учитывать влияние кислых продуктов и напитков на зубную эмаль, чтобы избежать ее повреждения.

Ранее «Курсор» информировал, что стоматолог назвал четыре типа пищи, которые вызывают кариес.

Напоминаем, что стоматологи назвали пять продуктов, необходимых для эмали. Исследования показали, что частое употребление в пищу некоторых продуктов поможет сохранить зубную эмаль здоровой, а также сократить количество визитов к стоматологу.