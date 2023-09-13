Диетологи назвали топ доступных зеленых продуктов для улучшения памяти

Эти зеленые продукты могут сыграть значительную роль в улучшении общего состояния здоровья.

Зеленые продукты, известные своей естественной свежестью и ярким цветом, известны своим влиянием на здоровье и благополучие. Эти богатые питательными веществами продукты, в том числе листовая зелень, овощи и избранные фрукты, полны необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, которые играют жизненно важную роль в повышении энергии, памяти и метаболизма.

SheFinds проконсультировались с диетологами Мэри Сабат, Нэнси Лин и Кристианом Мори, чтобы раскрыть четыре зеленых продукта, которые могут улучшить память, энергию и обмен веществ. Они назвали шпинат, спаржу, авокадо и капусту.

Шпинат. Этот зеленый листовой источник энергии содержит железо, фолиевую кислоту и витамин К, которые способствуют поддержанию уровня энергии и поддерживают когнитивные функции и память.

Спаржа. Спаржа, богатая фолиевой кислотой, витамином К и антиоксидантами, способствует выработке энергии и когнитивному здоровью, улучшая память и функцию нейромедиаторов.

Авокадо. Авокадо, наполненное мононенасыщенными жирами, обеспечивает устойчивую энергию, поддерживает когнитивные функции и содержит спектр необходимых витаминов и минералов.

Капуста. Она может похвастаться витаминами А, С и К, минералами, такими как железо и кальций, а также антиоксидантами, которые защищают клетки мозга. Содержание клетчатки способствует пищеварению, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровый обмен веществ.

Эти зеленые продукты обеспечивают необходимые питательные вещества и антиоксиданты, которые способствуют жизнеспособности, когнитивным функциям и метаболическому благополучию. Включение этой мощной зелени в свой рацион может стать вкусным и питательным способом поддержать ваше тело и разум.

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