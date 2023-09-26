Домашние свежие альтернативы могут быть более здоровым выбором на ужин.

Поддержание здорового сердца во многом зависит от вашего выбора диеты. Некоторые продукты могут творить чудеса с сердечно-сосудистой системой, а другие могут навредить ей.

Кардиолог Фредерик Кун и диетолог Лиза Ричардс выделили в статье SheFinds два продукта на ужин, которых следует избегать для здоровья сердца: хот-доги и консервированные супы.

1. Хот-доги. Хоть хот-доги и являются любимой классикой, они сопряжены с риском для здоровья. Доктор Кун отмечает, что они подвергаются тщательной обработке и содержат консерванты, такие как фосфат натрия, бензоат натрия и нитрат натрия, которые, как показали исследования на животных, вызывают рак. Типичный хот-дог содержит 300 калорий, 18 граммов жира и целых 810 мг натрия. Чрезмерное потребление натрия особенно вредно для сердца, способствуя сердечно-сосудистым проблемам. Доктор Кун советует ограничить потребление хот-догов из-за высокого содержания в них жиров и натрия.

2. Консервированный суп. Консервированный суп — удобный вариант ужина, но он может нанести вред здоровью сердца. Ричардс предупреждает, что многие консервированные супы содержат много натрия, что повышает кровяное давление и риск сердечных заболеваний. Они также содержат вредные жиры, такие как насыщенные и трансжиры, которые повышают уровень холестерина и образование бляшек в артериях. Некоторые консервированные супы даже содержат добавленный сахар и другие добавки, связанные с ожирением и диабетом. Чтобы сделать выбор в пользу здоровья сердца, Ричардс предлагает читать этикетки с питанием и выбирать продукты с низким содержанием натрия и сахара. Альтернативно, домашние супы, приготовленные из свежих ингредиентов, обеспечивают лучший контроль над ингредиентами и более полезны для здоровья сердца.

Разумно прислушаться к этим экспертам и подумать о сокращении или исключении хот-догов и консервированных супов с высоким содержанием натрия из своего меню, чтобы уделить приоритетное внимание здоровью сердца. Курсор также писал, что кардиолог назвала продукты, которые помогут быстро оздоровить сердце.