Экс-сотрудник McDonald's назвал самые опасные блюда из фастфуда

По его словам, это вовсе не бургеры.

Экс-сотрудник сети McDonald's назвал опасные продукты, которые подают в ресторане быстрого питания.

Об этом сообщает Reddit.

По его словам, ряд напитков в заведении опасны для человеческого здоровья, потому что он во время работы почти не замечал, чтобы сотрудники чистили насадки, наливающие напитки из автомата. Так, за 5 лет работы он видел, что ее чистили лишь дважды.

По словам мужчины, в основном он готовил еду, но в течение года также был сотрудником на посту менеджера.

"Вы даже не представляете, какие отходы образуются из таких фирменных напитков как фраппе или латте", – поделился он.

Кроме этого, стоит задуматься перед тем, как покупать мороженое и различные молочные напитки. Это обусловлено потенциальным содержанием различных опасных веществ в насадках автоматов.

Впрочем, не все пользователи сети разделили опасения этого бывшего сотрудника McDonald's. Так, в комментариях появились люди, написавшие, что в их филиалах фастфудов насадки для автоматов с разными напитками чистят ежедневно.

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