Эксперт перечислила продукты, которые сохранят сердце здоровым

Наше сердце, без преувеличения – главный орган, который занимает почетное место в системе кровообращения и работе сердечно-сосудистой системы, поэтому его стоит беречь. Врач Мария Вороненко перечислила продукты, которые помогут в этом деле.

Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в рацион следует добавить красную рыбу, которая содержит омега-3 жирные кислоты — эти вещества снижают риск сбоев сердечного ритма и уровень триглицеридов (сложных жиров). Также полезно употреблять орехи, которые являются источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Эти продукты несколько раз в неделю помогают снизить риск сердечного приступа на 30-50 процентов.

Еще для здоровья сердца полезно оливковое масло первого холодного отжима – в нем много мононенасыщенных жиров, благодаря которым вы существенно снизите уровень холестерина.

Также обогатите рацион помидорами, курагой, овсянкой, темным шоколадом. В их составе содержатся антиоксиданты, которые помогают защитить сердце и сосуды от свободных радикалов.

«Курсор» писал ранее, что вне зависимости от возраста необходимо следить за работой органов нашего организма, в особенности за сердцем, поскольку оно играет ключевую роль. И существует множество способов, с помощью которых его можно укрепить, но самым простым является смех.

Еще мы писали, что сердце — это один из тех органов, о котором нужно заботиться, поддерживать и укреплять. Защита сердца помогает продлить жизнь и улучшить ее качество. Предотвратить сердечные заболевания можно профилактическими способами.