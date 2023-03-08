Эксперты назвали худший жирообразующий продукт

Есть много нездоровых продуктов, которые могут замедлить ваш процесс похудения при чрезмерном употреблении.

Чтобы узнать, какая пища вызывает наихудший процесс образования жира на животе, SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Майклом Гаррико и диетологом Даной Эллис Ханнес. По их словам, вам следует максимально ограничить потребление картофельных чипсов, если вы не хотите набирать лишние килограммы.

Картофельные чипсы

Если вы пытаетесь похудеть, важно вообще избегать полуфабрикатов. Тем не менее, Гаррико говорит, что именно картофельные чипсы являются «вашим злейшим врагом, особенно если вы пытаетесь уменьшить жир на животе».

Есть несколько причин, по которым соленые закуски, такие как картофельные чипсы, могут замедлить потерю веса и даже привести к его увеличению с течением времени. Во-первых, эти обработанные продукты лишены практически всей питательной ценности, оставаясь при этом высококалорийными. Как отмечает Ханнес, они «не имеют никакой питательной ценности и часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений». Это означает, что употребление их в слишком большом количестве добавит в ваш рацион ненужные жиры и калории, не оставляя вас сытым надолго и вообще не давая вашему телу много работы. Кроме того, обработанные пищевые продукты только вызывают тягу к более обработанным продуктам, поэтому вы, вероятно, будете злоупотреблять теми же нездоровыми закусками позже.

Употребление слишком большого количества переработанных закусок, таких как картофельные чипсы, также может привести к «скачкам инсулина, повышению уровня ИФР-1, воспалительного маркера, а также увеличить риск хронических заболеваний и отложения (накопления жира) калорий в организме», — предупреждает Ханнес.

В дополнение к фактическому увеличению веса картофельные чипсы с натрием, как правило, также являются основным виновником вздутия живота. «Картофельные чипсы в основном состоят из соли, — говорит Гаррико. — Соль заставляет ваше тело удерживать воду, из-за чего оно кажется раздутым».

Просто имейте в виду, что если вы регулярно едите картофельные чипсы, вам может быть трудно достичь своих целей по снижению веса. Вместо этого отдайте предпочтение более здоровым закускам, таким как несколько горстей попкорна или орехов, полезных для сердца.

Читайте также: врачи-диетологи составили список пищевых привычек, замедляющих старение.