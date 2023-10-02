Захоронение находилось на 4-метровой глубине.

В ходе строительства отеля в Паленке (Мексика) неожиданно обнаружили гробницу майя, где были ритуальные подношения.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) провели в этом месте раскопки и нашли останки скелетов, связанные с городом майя Паленке. Сам город датируется периодом с 226 г. до н.э. по 799 г. н.э.

В ходе раскопок тут нашли облицованное камнем погребальное пространство, которое закрывали известняковые плиты. Там ученые нашли останки высокостатусного человека, который, по всей видимости, был жителем небольшого поселения на окраине Паленке.

Захоронение находилось на 4-метровой глубине. Там нашли керамические сосуды и четки, являющиеся погребальными подношениями.

«Человека поместили лицом вверх, с вытянутыми ногами и головой на север», – поделился Диего Прието Эрнандес из INAH.

Отметим, что Паленке (исп. Palenque, майя Lakam-Haʔ – «большая вода») является условным названием развалин столицы Баакульского царства (цивилизация майя, III—VIII вв.), которые сохранились на северо-востоке штата Чьяпас. В 1987 году это место объявили в ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Большая часть построек датируется VII и VIII веками. Вероятно, гибель Паленке произошла в IX веке вследствие нашествия племен с побережья Мексиканского залива. Археологи продолжают исследовать развалины и делать здесь интересные открытия.

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