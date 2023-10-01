Этот древний алкогольный напиток был бы интересным опытом для настоящих гурманов.

Ученые из Египта, Германии и Австралии нашли сотни кувшинов, в которых содержатся остатки вина. Возраст находки составляет около 5 тысяч лет.

Об этом сообщили в Сoptstoday со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Интересное открытие сделали вблизи гробницы царицы Мернейт из Первой династии. По словам археологов, закрытые кувшины дошли до нашего времени в прекрасном состоянии.

Помимо винных запасов, на территории гробницы была обнаружена погребальная мебель. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазир рассказал, что размер кувшинов является большим, а вину внутри них приблизительно 5 тысяч лет.

По словам директора Немецкого института в Каире доктора Дитриха Рау, по итогам раскопок была также открыта новая историческая информация о жизни королевы и периоде ее правления. Судя по находкам на кладбище, королева отвечала за центральные правительственные учреждения.

Кроме этого, гробницу королевы Мернейт построили в древности из сырого кирпича, глины и деревянных досок. Есть версия, что королева – единственная женщина из царской семьи, похороненная в Абидосе. Возле ее могилы раскопали 41 захоронение придворных и слуг.

Отметим, что Мернейт является царицей из I династии Раннего царства Древнего Египта, имевшей титулы «первая из дам» и «мать царя». Также она одна из первых достоверно известных правительниц (после Нейтхотеп, Има-Иб и Хентхаб) в мировой истории. По мнению ряда историков, Мернейт – это жена Джета или Джера, которые были фараонами.

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