Hubble сфотографировал гигантскую космическую дымовую завесу

21:00, Сегодня
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Фото: Википедия

Объект расположен в созвездии Стрельца.

Ученые показали, как выглядит рассеянное звездное скопление под названием NGC 6530, которое было сфотографировано космическим телескопом Hubble.

Об этом сообщает SciTechDaily.

Эта совокупность объектов, напоминающая клубящуюся стену дыма со звездами, расположена внутри более крупной туманности Лагуна – гигантское межзвездное облако из газа и пыли в созвездии Стрельца. NGC 6530 находится на расстоянии в 4350 световых лет от Земли и является совокупностью около 4 тысяч звезд. То есть, речь идет о рассеянном звездном скоплении, одном из крупнейших в космосе.

Ученые NASA рассказали, почему это изображение похоже на дымовую завесу, где облака межзвездного газа и пыли тянутся от одной стороны этого изображения к другой. По их мнению, это связано с газом и туманностями Лагуны. Звезды в скоплении покрывают клубящиеся облака газа красного, синего и оранжевого цветов в туманности, где образуются новые звезды.

Ученые воспользовались объективом Hubble в этом регионе ради обнаружения новых протопланетных дисков, окружающих новорожденные звезды. По состоянию на сегодня многие такие протопланетные диски, где формируются планеты, зафиксировали лишь в одном из регионов туманности Ориона.

В силу этого астрономы не понимают процесс их появления и эволюции в планеты в других регионах космоса. Тем не менее в рамках исследования удалось сфотографировать удивительную дымовую завесу, усеянную яркими звездами.

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