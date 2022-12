Hubble сфотографировал гигантскую космическую дымовую завесу

Ученые показали, как выглядит рассеянное звездное скопление под названием NGC 6530, которое было сфотографировано космическим телескопом Hubble.

Об этом сообщает SciTechDaily.

Эта совокупность объектов, напоминающая клубящуюся стену дыма со звездами, расположена внутри более крупной туманности Лагуна – гигантское межзвездное облако из газа и пыли в созвездии Стрельца. NGC 6530 находится на расстоянии в 4350 световых лет от Земли и является совокупностью около 4 тысяч звезд. То есть, речь идет о рассеянном звездном скоплении, одном из крупнейших в космосе.

Ученые NASA рассказали, почему это изображение похоже на дымовую завесу, где облака межзвездного газа и пыли тянутся от одной стороны этого изображения к другой. По их мнению, это связано с газом и туманностями Лагуны. Звезды в скоплении покрывают клубящиеся облака газа красного, синего и оранжевого цветов в туманности, где образуются новые звезды.

Ученые воспользовались объективом Hubble в этом регионе ради обнаружения новых протопланетных дисков, окружающих новорожденные звезды. По состоянию на сегодня многие такие протопланетные диски, где формируются планеты, зафиксировали лишь в одном из регионов туманности Ориона.

В силу этого астрономы не понимают процесс их появления и эволюции в планеты в других регионах космоса. Тем не менее в рамках исследования удалось сфотографировать удивительную дымовую завесу, усеянную яркими звездами.

1/ A portion of the open cluster NGC 6530 appears as a roiling wall of smoke studded with stars in our ESA/Hubble Picture of the Week. NGC 6530 is a collection of several thousand stars lying around 4350 light-years from Earth in the constellation Sagittarius. pic.twitter.com/EJMmb4CQ8V

— HUBBLE (@HUBBLE_space) December 12, 2022