Световая струя материи черной дыры достигла Землю — исследование

Струя материи, выглядящая как вспышка света ярче 1 000 трлн солнц, возникла из сверхмассивной черной дыры на расстоянии 8,5 млрд световых лет и двигалась со скоростью 99,99% скорости света.

Новое исследование показало, что Земля могла быть затронута струей материи, которая вырвалась из сверхмассивной черной дыры спустя много времени после того, как она поглотила звезду. Этот вывод был сделан после тщательного наблюдения за сигналом, обнаруженным после того, как мощная вспышка света ярче 1000 трлн солнц была замечена в части ночного неба, где ничего подобного никогда не видели.

Результаты этого исследования были опубликованы в рецензируемом академическом журнале Nature Astronomy.

Странный сигнал, обозначенный как AT 2022cmc, был впервые обнаружен 11 февраля астрономами из Центра переходных процессов Цвикки Паломарской обсерватории в Калифорнии. Эта команда опубликовала свое наблюдение в информационном бюллетене 14 февраля. Это вызвало совместные усилия по исследованию этой загадочной вспышки.

Ученые пришли к выводу, что AT 2022cmc представляет собой струю материи, вырывающуюся из сверхмассивной черной дыры со скоростью 99,99% скорости света после того, как черная дыра начала пожирать звезду.

Это известно как событие приливного разрушения (TDE), названное так потому, что приливные силы черной дыры разрывают несчастную звезду на части.

События приливных разрушений не являются чем-то новым. Ученые знали о них давно. Это полезный способ обнаружения сверхмассивных черных дыр и измерения того, насколько быстро они поглощают больше звезд. В сверхмассивных черных дырах тоже нет ничего нового. Как следует из их названия, сверхмассивные черные дыры значительно массивнее других черных дыр. В целом, на каждую галактику приходится одна сверхмассивная черная дыра, а наша собственная Галактика Млечный Путь является домом для Стрельца A* в галактическом центре. Но AT 2022cmc пришел не из нашей галактики.

Согласно исследованию, эта вспышка света возникла из другой сверхмассивной черной дыры на расстоянии около 8,5 млрд световых лет. Чтобы проиллюстрировать, насколько огромно это расстояние, это практически — хотя и не буквально — половина пути через Вселенную.

Это означает, что это самая дальняя TDE сверхмассивной черной дыры, когда-либо обнаруженная учеными. Тот факт, что он движется так быстро, означает, что его сверхмассивная черная дыра должна очень быстро поедать множество звезд, по оценкам исследователей, она поглощает одну звезду, составляющую половину массы Солнца в год.

Ранее Курсор писал, что ученые превратили световое «эхо» черной дыры в звук. Благодаря открытию можно «услышать» звучание черной дыры.

Курсор также сообщал, что астрономы создали интерактивную карту Вселенной. Ученые объединили данные, полученные телескопом в Апачи-Пойнт за 20 лет, и создали карту, которая простираются от нашей галактики до самого края видимой Вселенной.

Наша редакция писала, что подтверждена общая теория относительности в галактических масштабах.