Избегая этих распространенных ошибок и придерживаясь сбалансированной диеты, вы сможете защитить свои локоны и предотвратить дальнейшее истончение ...

Эксперты назвали распространенные ошибки в укладке и уходе за волосами, которые могут усугубить истончение и выпадение волос, особенно с возрастом.

Так, SheFinds проконсультировались с Джиной Риверой, знаменитым парикмахером и основателем Phenix Salon Suites, Лорен Удо, парикмахером и креативным директором WigReports, доктором Диной Мраз Робинсоном, главным врачом Ideal Image и соучредителем Modern Dermatology PC, Керри Йейтс, трихологом Colour Collective, Хосе Миером, экспертом по волосам и основателем Исследовательского института гелиотерапии, и Ганимой Абдуллой, экспертом по волосам и косметологом The Right Hairstyles.

1. Обесцвечивание и окраска волос своими руками. Стилист подчеркивает важность того, чтобы химические процессы, такие как окрашивание, мелирование и химическая завивка, доверялись профессионалам. Неправильное применение может привести к долговременному повреждению.

2. Использование горячих инструментов без термозащитного спрея. Ривера подчеркивает важность термозащиты при использовании инструментов для укладки, таких как выпрямители и щипцы для завивки. Она рекомендует инструменты с контролем температуры и инфракрасной технологией для удержания влаги.

3. Завязывание очень тугих причесок и хвостиков. Ганима Абдулла, косметолог из The Right Hairstyles, предостерегает от тугих причесок и хвостиков, которые могут еще больше ослабить и истончить волосы. Она предлагает более свободные фасоны, чтобы избежать повреждений.

4. Сон с нешелковой наволочкой. Доктор Динн Мраз Робинсон, главный врач компании Ideal Image, рекомендует шелковые наволочки, чтобы уменьшить трение и предотвратить ломкость волос, особенно людям с истонченными волосами. Она также советует подтягивать волосы шелковой резинкой для волос.

5. Причудливая диета/непостоянные привычки в еде. Керри Йейтс, трихолог Color Collective, и Хосе Майер, основатель Научно-исследовательского института гелиотерапии, подчеркивают важность хорошо сбалансированной диеты, богатой необходимыми питательными веществами, для здоровья волос. Причудливые диеты и непостоянное питание могут негативно повлиять на здоровье волос.

Курсор также напоминает, как восстановить ослабленные волосы - советы экспертов. Они подчеркивают важность правильного ухода за волосами для поддержания здоровых и объемных волос.