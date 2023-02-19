Избавят от усталости: врач перечислила природные энергетики

Есть продукты и напитки, которые помогут повысить уровень энергии в организме.

Обычно, чтобы избавиться от усталости и нехватки сил, люди заваривают бодрящий кофе или употребляют энергетические напитки. Но есть и природные энергетики, которые могут не хуже справиться с этой задачей.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, следует выпить зеленый чай, в нем также есть кофеин и л-теанин — аминокислота, которая способствует повышению уровня альфа-волн в мозге, а это приводит к улучшению настроения, концентрации и снижения усталости.

Также в этом деле поможет имбирь — он улучшает кровообращение и процессы обмена в организме, благодаря этому мозг работает активнее, и организм получает значительный прилив сил.

Еще врач рекомендует употреблять ехинацею — растение, укрепляющее иммунитет, поскольку оно обладает противовирусным и противовоспалительным эффектом.

Избавить от усталости поможет и зверобой, он содержит ряд биологически активных веществ, которые оказывают положительное влияние на организм. Гиперфорин и гиперицин, содержащиеся в зверобое, считаются естественными антидепрессантами, которые помогают улучшить настроение и уменьшить уровень тревоги.

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Еще мы писали, что нутрициолог Анна Елькина назвала продукты, которыми вполне можно заменить чашку крепкого кофе, если вам нужно взбодриться и избавиться от сонливости.

Напомним, что кофе — любимый напиток многих, который бодрит по утрам. Однако его чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям для организма.