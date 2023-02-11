Известный немецкий кардиолог рассказал, что делает ежедневно для здоровья сердца

Медик уверяет, что предупредить болезни сердца под силу почти всем, главное — привить себе правильные ежедневные привычки.

Ведущий специалист немецкой клиники Sana Hospital Düsseldorf-Benrath Торстен Дилл уверяет, что большинство случаев летальных исходов, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, можно предотвратить.

Специалист рассказал, как он поддерживает собственное сердечное здоровье.

Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и аритмия могут стать причиной еще более серьезных состояний и привести к смерти. При этом предотвратить их может помочь здоровый образ жизни, предполагающий сочетание сбалансированного питания с достаточной физической активностью, говорят врач.

По его словам, в питании предпочтительна средиземноморская диета с обилием овощей, фруктов, зелени и рыбных продуктов.

В неделю рекомендуется уделять физическим упражнениям от 150 до 180 минут. Достаточно чаще ходить пешком, регулярно подниматься по лестнице, не используя лифта, — это простые меры, которые очень эффективны, советует врач. Также важно для защиты сердца и кровеносных сосудов контролировать уровень холестерина, артериального давления и полностью отказаться от курения, объяснил врач.

Дилл отметил, что три раза в неделю находит время для бега — независимо от погоды. Тренировка длится не менее часа, говорит он. Это не только тренировка, но и способ снять стресс. Ведь именно его врач называет основным фактором риска развития заболеваний сердца. Также снизить уровень стресса и тревожности помогут полноценный сон и качественный отдых.

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