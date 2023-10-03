Жир на животе могут вызвать два неожиданных напитка

Существуют «здоровые» напитки, которые могут способствовать такой проблеме, как жир на животе.

Напитки играют важную роль в нашей повседневной жизни, обеспечивая увлажнение, освежение и удовольствие. Однако очень важно понимать, что то, что мы пьем, может сильно повлиять на наше здоровье, особенно когда жир на животе наиболее беспокоит вас. Хотя мы часто связываем увеличение веса и жир на животе с выбором продуктов питания, существуют удивительные напитки, которые также могут способствовать этой проблеме.

По словам Джесси Федера, дипломированного диетолога и сертифицированного личного тренера, есть два неожиданных напитка, с которыми следует быть осторожными, когда дело касается брюшного жира: фруктовые соки и латте. Об этом он рассказал порталу SheFinds.

Фруктовый сок

Несмотря на то, что фруктовые соки воспринимаются как здоровый выбор, они могут парадоксальным образом привести к накоплению жира на животе. Многие коммерчески доступные фруктовые соки содержат добавленный сахар, который может вызвать скачок уровня сахара в крови. Эти скачки побуждают организм откладывать лишние калории в виде жира, особенно вокруг живота. Фидер предупреждает: «Фруктовые соки могут показаться полезными, но они часто содержат много сахара и калорий. Это может добавить сотни дополнительных калорий в ваш день и со временем увеличить брюшной жир». Умеренный выбор свежевыжатых продуктов или альтернатив с низким содержанием сахара может смягчить их воздействие на жир на животе.

Латте

Латте, популярный фаворит в кофейнях, может способствовать образованию жира на животе, если его не употреблять осознанно. Проблема часто заключается в чрезмерных калориях из-за добавленного сахара и молочных продуктов с высоким содержанием жира, таких как цельное молоко или взбитые сливки, которые обычно содержатся в ароматизированных латте. Федер советует: «Латте традиционно готовят из цельного молока с добавлением ароматизаторов, которые могут добавить вам сотни калорий из-за высокого содержания жира и сахара». Выбор низкокалорийных вариантов молока, таких как миндальное или обезжиренное молоко, и употребление латте в умеренных количествах может помочь свести к минимуму их воздействие на жир на животе, сохраняя при этом наслаждение этим восхитительным напитком.

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