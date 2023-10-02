Добавление какой приправы в кофе укрепляет здоровье сердца — советы экспертов

Подумайте о том, чтобы приправить кофе щепоткой этой приправы и насладиться ее потенциальной пользой для здоровья сердца.

Для многих утренняя чашка кофе — заветный ритуал, который приносит удивительную пользу для здоровья.

Подумайте о том, чтобы добавить немного корицы в свой ежедневный напиток, поскольку такие эксперты, как дипломированный диетолог Джесси Федер и тренер по здоровью Джоанна Вен, рассказали порталу SheFinds, что это может усилить преимущества кофе, особенно когда дело касается здоровья сердца.

Корица — это не просто ароматная добавка; она полна полезных для сердца преимуществ. Она богата антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление кровеносных сосудов и сердца. Эти антиоксиданты, называемые полифенолами, приносят различную пользу для здоровья, особенно для сердца.

Помимо своих антиоксидантных свойств, корица может улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития диабета, фактора проблем с сердцем. Она также может способствовать снижению артериального давления, облегчая нагрузку на сердце. Кроме того, свойства корицы подавлять аппетит могут помочь в контроле веса, что является важным аспектом здоровья сердца.

Конечно, поддержание вашего сердца в отличной форме требует сочетания мудрого выбора и здоровых привычек. Хотя корица не сделает всю работу, добавление ее легкой сладости в ваш кофе может стать простым и приятным шагом на пути к поддержанию благополучия вашего сердца.

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