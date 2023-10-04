Как быстро бросить курить - ученые изобрели три метода

Исследования доказали эффективность этих методов по борьбе с курением.

Ученые проанализировали историю борьбы с зависимостью у 157 тысяч людей, выделив три самые эффективные стратегии. Отказ от курения может быть действительно сложным шагом, но научное исследование, проведенное в Великобритании, выявило, что некоторые методы эффективнее других, когда дело доходит до борьбы с этой вредной привычкой.

Как пишет "ScienceAlert", в этом обзоре были рассмотрены данные 157 179 курильщиков из 319 отдельных исследований, чтобы определить, какие методы действенны в поддержании здорового образа жизни, преодолевая желание курить.

Согласно результатам исследования, следующие три метода оказались наиболее эффективными в помощи людям, которые стремились бросить курить и сохранить абстиненцию в течение как минимум полугода:

Препараты варениклин и цитизин: Эти средства воздействуют на специфические рецепторы в мозге, которые обычно активируются никотином. Они предоставляют мозгу нечто, чего он жаждет без наличия никотина, в то время как блокируют его действие. Примерно 14 из 100 курильщиков смогли бросить курить на период не менее полугода с помощью этих препаратов.

Никотиновые электронные сигареты: Использование электронных сигарет с никотином помогло примерно 14 из 100 курильщиков бросить курить как минимум на полгода.

Комбинированная терапия с двумя видами никотинозаместительных средств - пластырями и жевательной резинкой: Использование обоих видов никотинозаместителей помогло 12 из 100 человекам бросить курить как минимум на полгода, в то время как использование только одного из них помогло лишь 9.

Интересно, что исследование также выявило, что постепенный отказ от никотина может быть более эффективным, чем его полное прекращение внезапно. Важно отметить, что время начала лечения и дозировка никотина на протяжении процесса не играют значительной роли.

Более того, другой препарат, бупропион, также показал свою эффективность в помощи 9 из 100 курильщикам отказаться от курения. Большинство таких препаратов обычно не вызывают серьезных побочных эффектов, но следует отметить, что не во всех исследованиях, проведенных учеными, были предоставлены данные о побочных эффектах.

Еще ученые рассказали, как вейпинг и обычные сигареты влияют на половое здоровье мужчин.